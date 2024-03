Abgerutscht & überschlagen: Betrunkener Wanderer stürzte 70 Meter ab

Zuvor hatten sie an einem Campingplatz reichlich Bier getrunken. Am Eingang in das „Malfontal“ wanderten die Männer zunächst entlang eines Forstweges weiter in Richtung Osten.

Abstieg endete im Krankenhaus

Als der Forstweg immer mehr mit Schnee bedeckt war und ein Weiterkommen für sie zu mühsam wurde, entschlossen sich die beiden, direkt durch den steilen Wald im Bereich „Gurganairinner“ wieder abzusteigen. Während des Abstieges verlor der 23-Jährige auf dem steilen und nassen Waldboden plötzlich den Halt und stürzte rund 60 bis 70 Meter durch felsdurchsetztes Waldgelände ab. Dabei überschlug er sich etliche Male, bevor er bei einem umgefallenen Baum zu Stillstand kam.

Begleiter setzte Rettungskette in Gang

Nachdem der Begleiter den Notruf abgesetzt hatte, wurde der schwer Verletzte am Unfallort von der Rettung erstversorgt. Der 23-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams eingeliefert.