Jubiläum für Kärntens ältesten Männerchor: MGV Scholle feierte 100er

Veröffentlicht am 17. März 2024, 14:34 / ©LPD Kärnten/Varh

Mit einem großen Festakt in der neuen Burg in Völkermarkt feierte gestern der MGV Scholle sein 100-jähriges Bestehen. Franz Hrastnig leitete über 38 Jahre den Chor und hatte 2019 die Funktion an Lukas Joham übergeben.

100-jährige Tradition

Landeshauptmann Peter Kaiser rückte die Bedeutung des MGV Scholle für das Kulturland Kärnten in Vordergrund. „Der MGV Scholle blickt auf eine 100-jährige Tradition zurück und hat eine wichtige gesellschaftliche Rolle in der Region übernommen. Er steht für traditionelles und modernes Liedgut und verbindet die Generationen. Für Kärnten ist er ein volkskulturelles Markenzeichen“, betonte Kaiser.

Botschafter des Kärntner Liedguts

„Franz Hrasting hat nicht nur über 38 Jahre den MGV Scholle musikalisch geleitet, sondern auch mehrere andere Chöre gegründet. Mit der Gründung des Bezirksjugendchors Völkermarkt hat er einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass dieses wichtige Kärntner Kulturgut auch weiterhin erhalten bleibt. Man kann Franz Hrastnig als Botschafter des Kärntner Liedguts bezeichnen“, fasste Kaiser zusammen und überreichte Hrastnig das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Größter Männerchor Kärntens

Der MGV Scholle Haimburg/St. Peter am Wallersberg ist mit 57 aktiven Mitgliedern der größte Männerchor Kärntens. Er wurde am 23. August 1924 mit dem Auftrag gegründet, das heimische Liedgut zu pflegen. Das Repertoire des Chores reicht von Kärntnerliedern und Jagdliedern, über modernen Chorgesang in allen Sprachen bis zu besinnlichen Adventliedern. Obmann des Chores ist Landtagspräsident Josef Lobnig.