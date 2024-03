Willkommen im Nest: ÖBB-Störche brüten wieder

Bereits vor zwei Jahren hat sich das Paar einen ÖBB-Mast als neue Heimat ausgewählt, die Bundesbahnen haben dazu extra Umbauten durchgeführt – damit die Störche ein Zuhause haben und der Zugverkehr reibungslos läuft.

Erster Nachwuchs in Oberösterreich

„Die gute Nist- und Brutsituation durch die ÖBB ist ausschlaggebend dafür, dass die Störche jetzt schon brüten. Da sie auch in Perg den Winter verbrachten, haben sie ausreichend Kraft für eine frühe Brut. Das Paar ist das erste, das in (Ober-)Österreich Nachwuchs erwartet“, so der Storchenexperte Robert Gattringer. Störche lieben freie Sicht und einen hohen Landeplatz für ihr Nest, der Mast bietet also ideale Bedingungen. Um den Lebensraum der geschützten Tiere zu erhalten, errichteten die ÖBB hoch oben auf diesem Mast eine eigene Plattform. Sie dient als Unterlage für das Nest und schützt die Umgebung vor Verunreinigung. Gleichzeitig gewährleistet sie, dass die Funktechnik weiterhin betriebssicher zur Verfügung steht.

Artenschutz und Infrastruktur im Einklang

Sobald sich Störche ansiedeln, ist das Nest geschützt und muss im Originalzustand bleiben. Um dem Artenschutz zu entsprechen, arbeiten wir auch in Perg eng mit Behörden und Naturschutzorganisationen zusammen.