Fast 18 Grad: Kärnten erlebte heute echtes Traumtagerl

Am heutigen Nachmittag dominierte der Sonnenschein in Kärnten! Mit Plusgraden in zweistelligen Bereichen war es für die Jahreszeit zudem ungewöhnlich mild – das finden auch die Meteorologen von Geosphere Austria. Am wärmsten war es in der Gemeinde Fresach im Bezirk Villach-Land. Gegen 14 Uhr wurden hier an der Wetterstation 17,6 Grad gemessen.

Mildes Frühlingswetter

Auch in anderen Kärntner Regionen herrscht aktuell richtiges Frühlingswetter. So zeigten die Thermometer in Klagenfurt heute 16,5 Grad, in Hermagor und St. Veit an der Glan wurden 16,7 Grad gemessen – und damit zählten sie noch nicht mal zu den wärmsten Gemeinden Kärntens.

Hier war es am Sonntag am wärmsten: Fresach 17,6 Grad

Feldkirchen und Villach: 17,4 Grad

St. Andrä im Lavanttal: 17,3 Grad

Obervellach und Spittal an der Drau: 17,0 Grad Quelle: Messwerte der Geosphere-Austria-Wetterstationen von 14 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 14:41 Uhr aktualisiert