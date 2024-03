Baustellen-Übersicht für Graz im Frühjahr 2024

Veröffentlicht am 17. März 2024, 14:41 / ©Holding Graz/Schrotter

Wo wird wann gebaut – und was wird gebaut? Alle diese Infos gibt es wie gewohnt im aktuellen Baustellenfolder für das Frühjahr 2024. „Sie können den Folder online downloaden oder durchblättern – und bekommen ihn obendrein in den nächsten Tagen zugesandt“, teilt die Holding Graz mit. Der Folder wird nämlich auch an alle Grazer Haushalte verschickt. Online findest du den Baustellenfolder hier.