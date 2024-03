„Keine Polizei“: Kassiererin auf Tankstelle brutal überfallen & attackiert

Veröffentlicht am 17. März 2024, 15:52 / ©5min.at

Gegen 4.30 Uhr betrat die mit einer Sturmhaube maskierte und einem Messer bewaffnete Frau die Tankstelle und stürmte zum Kassenpult. Die unbekannte Täterin warf der 35-jährigen Kassiererin einen weißen Plastiksack entgegen, bedrohte die Frau mit dem Messer und forderte sie zur Herausgabe des gesamten Bargeldes auf. In weiterer Folge begab sich die Täterin hinter das Kassenpult in Richtung des Opfers. Während die Kassiererin das Bargeld in die Plastiktüte steckte, wurde sie weiter von der Täterin mit den Worten „Auch Münzen“ aufgefordert, noch mehr Bargeld herauszugeben.

Mit Messer attackiert uns schwer verletzt

Nachdem von der Kassiererin das Bargeld ausgehändigt wurde, stach die Täterin mehrfach in Richtung des Oberkörpers und des Kopfes des Opfers. Zudem wurde das Opfer abermals von der Täterin mit den Worten „Keine Polizei“ bedroht. Die 35-Jährige erlitt Stich- und Schnittwunden am Kopf und Oberkörper, zudem einen schweren Schock, und wurde im LKH Rottenmann behandelt.

Fahndung bislang ergebnislos

Die Täterin erbeutete einen Betrag in unbekannter Höhe und flüchtete vorerst zu Fuß in Richtung Norden. Auch eine umgehend ausgelöste Alarmfahndung führte nicht zur Ergreifung der Täterin. Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark (Ermittlungsbereich Raub) haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60-3333 zu melden.

Nach dieser Frau wird gesucht: Sie ist etwa 160 cm bis 165 cm groß und hat eine schlanke Statur. Weiters hat sie dunkle längere Haare, spricht Deutsch im steirischen Dialekt und ist Brillenträgerin sowie Raucherin.

Sie trug bei der Tat eine Sturmhabe mit Sehschlitzen und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke/-sweater, schwarze Hose, schwarze Schuhe, vermutlich der Marke Vans mit weißer Sohle, , bekleidet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 16:03 Uhr aktualisiert