Kärntner Persönlichkeiten erhielten Ehrenzeichen

Hans Edmund Eckel leitet seit 2002 als Vorstand die Abteilung Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Klinikum Klagenfurt, Irmgard Bohunovsky-Bärnthaler hat das Kulturamt der Stadt Klagenfurt geleitet. Beide erhielten am Donnerstag das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Herausragende Persönlichkeiten

„Das Land ist dankbar für Menschen wie Sie, für das, was Sie für das Land geleistet haben. Was Sie beigetragen haben, geht weit über die Normalität eines Engagements hinaus. Große Wertschätzung bringen wir Ihnen entgegen, da Sie dieses Engagement in aller Bescheidenheit an den Tag gelegt haben und Sie mit ihrem Leistungswillen und ihrem Einsatz Menschen als Vorbild dienen“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in seiner Rede. Die Laudationen für Bohunovsky-Bärnthaler und Eckel hielt die Leiterin des Protokolls, Christiane Ogris. Umrahmt wurde die Feierstunde im Spiegelsaal von Hannah Senfters Harfen-Klängen.

©LPD Kärnten/Helge Bauer | Am Foto: Landesrätin Beate Prettner, Irmgard Bohunovsky-Bärnthaler und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.) ©LPD Kärnten/Helge Bauer | Am Foto: Landesrätin Beate Prettner, Hans Edmund Eckel und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)

Über Irmgard Bohunovsky-Bärnthaler Bohunovsky-Bärnthaler, Historikerin, Philosophin und Autorin, hat nicht nur das Kulturamt der Stadt Klagenfurt geleitet, sie war auch journalistisch bei der EWG in Brüssel tätig. Ihre wissenschaftlichen und publizistischen Arbeiten widmete sie dem Schwerpunkt Kulturpolitik und mit diesen gilt sie als bedeutende Kritikerin.

Über Hans Edmund Eckel Eckel hat mit seinen national und international anerkannten Leistungen auf dem Gebiet der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde neue Maßstäbe gesetzt. So ist es ihm gelungen, bei notwendigen Operationen bösartiger Kehlkopf-Tumore den Kehlkopf selbst und die Stimme der Patienten und damit ihre Sprechfähigkeit zu erhalten. Wissenschaftliche Arbeiten haben ihm den Oskar Kleinsasser Award eingebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 15:58 Uhr aktualisiert