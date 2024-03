FÃ¼r eine bessere Zukunft: „Togehter“ rettet seit 10 Jahren Lebensmittel

Veröffentlicht am 17. März 2024, 16:04 / ©Together Verein

Anlässlich der Feierlichkeiten findet am 23. März 2024 von 8 bis 13 Uhr neben dem beliebten Globo-Werksverkauf ein großer Flohmarkt am Freigelände statt. Dort wird der Together Verein mit Kaffee und frisch gebackenem Kuchen für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.

Familienprogramm

Ab 14 Uhr beginnt das Familienprogramm. Beim Ponyreiten, Akrobatik, Kinderschminken, dem Bobbycar- und Laufradrennen powered by Bärenbikes, einer großen Tombola mit tollen Preisen sowie Spiel und Spaß ist für Jung und Alt etwas dabei. Für Verpflegung ist natürlich gesorgt.

Abendprogramm

Das Abendprogramm startet bei freiem Eintritt ab 19 Uhr im Festzelt. Es wartet eine Versteigerung auf die Partygäste. Im Vorfeld wurden einige Schaufensterpuppenköpfe kreativ gestaltet. Durch den Abend führt Kabarettist Christian Hölbling, der sich mit seinem Programm „Helfrieds strenge Kammer“ in die Herzen der Menschen gespielt hat.

Ein Buffet voll kulinarischer Köstlichkeiten und Getränkeausschank, begleitet von der Band 4Roses, lassen den Abend stimmungsvoll ausklingen. Zusätzlich können VIP-Tickets zum Preis von 50 Euro erworben werden. Sie beinhalten fixe Sitzplätze, Essen und Getränke für den ganzen Abend und ein Together-Goodie.