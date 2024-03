„Gemma Schwoaze“: Sturm Graz siegte überlegen in Klagenfurt

Zu einem spannenden Spiel kam es heute bei unseren Nachbarn in Kärnten. Um 14.30 Uhr trafen im Wörthersee-Stadion der SK Austria Klagenfurt auf den SK Sturm Graz. Die „Schwoazn“ zeigten den Klagenfurtern bereits von Anfang an, wo es langgeht.

Vier Tore in der ersten Halbzeit

Ein wahres Feuerwerk lieferten die Grazer schon in der ersten Halbzeit. Bereits in der 4. Minute konnte Mika Biereth den ersten Treffer erzielen. In der 18. Minute schoss er, mit der Vorlage von Alexander Prass, das zweite Tor nach. Nur fünf Minuten später folgte das dritte Tor durch Tomi Horvat. Somit stand es nach den ersten 23 Minuten bereits 0 : 3 für die Grazer. Den vierten Treffer für Graz heimste William Böving Vick ein. Die Vorlage in der 39. Minute machte Jusuf Gazibegovic. Am Ende konnten sich die Grazer einen 0 : 4 Sieg sichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 16:25 Uhr aktualisiert