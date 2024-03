Illegale Demo sorgte in Klagenfurt für Aufruhr

Für Aufruhr sorgte am Sonntag eine Demonstration vor dem Gebäude der Kärntner Landesregierung in der Bahnhofstraße in Klagenfurt. Mit bengalischen Handfackeln und einem riesigen Demobanner machten mehrere Vermummte auf sich aufmerksam. Verteilt wurden Flyer, auf denen unter anderem der Rückbau des islamischen Kulturzentrums in Klagenfurt sowie ein genereller Moschee-Baustopp in Österreich gefordert wurden. Laut einem Bericht des ORF ermittelt in der Zwischenzeit der Verfassungsschutz in der Sache. Angemeldet sei der Protest jedenfalls nicht gewesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 16:36 Uhr aktualisiert