Vor 3.200 Fans: Kapfenberger SV holt sich den Meistertitel

Die Kapfenberger SV ging am Samstag nach dem 4:1-Ausswärtssieg mit einem Drei-Tore-Vorsprung ins Final-Rückspiel und alles entscheidende Match um den Titel in der Ö Eishockey Liga gegen den SC Samina Hohenems in der Stadthalle Kapfenberg. Nach der Österreichischen Bundeshymne starteten beide Teams vor 3.200 Fans ins erste Drittel.

Spannendes hin und her

Daniel Oberkofler legte einen Querpass auf Christoph Draschkowitz, der den Puck aus kurzer Distanz in der 14. Minute zum 1:0 ins Tor schoss. Die Mürztaler agierten nun überlegen und hatten bei einem Stangenschuss von Pierre Graf Pech. Nach einem Schuss von Patrick Huppmann stand Lukas Draschkowitz genau richtig und traf 34 Sekunden vor der Sirene zum 2:0. Früh im zweiten Drittel erzielte Oberkofler das 3:0. 48 Sekunden später verkürzten die Vorarlberger auf 1:3. Das vierte Tor für die Steirer musste bis zur 49. Minute im dritten Drittel warten. Mittlerweile stand es bereits 4:3. Die Vorarlberger sorgten wenige Sekunden später noch für einen Ausgleich.

Meister nach erfolgreicher Saison

Der 21. Sieg im 21. Spiel gelang den Steirern nicht, neben dem 4:4 im Final-Rückspiel mussten die Kängurus nur ein einziges Mal, Mitte Jänner, im Grunddurchgang gegen den ATSE Graz einen Punkt hergeben. Mit dem Gesamtscore von 8:5 holten die Kängurus den Titel in die Obersteiermark. Kapfenberg-Kapitän Lukas Draschkowitz stemmte nach der stimmungsvollen Medaillenüberreichung durch ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann den Meisterpokal.