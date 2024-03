Football-Team trainierte am Faaker See: „Können es nicht erwarten“

Schon in drei Wochen ist es so weit: Am 7. April treffen die Carinthian Lions auswärts auf die Red Tigers. Einen letzten Feinschliff nahm Headcoach Max Puchstein nun bei einem intensiven Camp-Wochenende im Bundessport- und Freizeitzentrum am Faaker See vor: „Wir haben uns über alle vier Trainings und Meetings gesteigert und sind als Team noch näher zusammengerückt. Ein riesengroßer Dank geht auch an James Canetti und die U20-Coaches Roman Floredo und Lukas Strässler, die mit Herzblut beim Camp mitgeholfen haben! Wir können es nicht erwarten in drei Wochen gegen die Red Tigers zu zeigen, was in uns steckt.“