Kollision auf der Packer Straße forderte eine Verletzte

Veröffentlicht am 17. März 2024, 17:26 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Völkermarkt wollte am Sonntagnachmittag von der Packer Straße nach links in eine Gemeindestraße einbiegen. Zur selben Zeit lenkte 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt seinen Wagen auf der B70 hinter einem Kastenwagen her. Erst im letzten Moment fuhr dieser nach rechts weg und der Autofahrer sah sich dem Wagen der 19-Jährigen gegenüber.

Verkehrsunfall

Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte er seinen Wagen auf die Gegenfahrbahn. Jedoch bog die junge Frau zeitgleich nach links ein. „Dabei kam es trotz allem zur seitlichen Kollision der beiden Autos“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.