Würdigung: Personenbetreuerinnen mit Award ausgezeichnet

Veröffentlicht am 17. März 2024, 17:35 / ©danberg&danberg

Am 11. Jänner 2024 wählte eine qualifizierte Jury die 18 Gewinner – je zwei pro Bundesland – aus den knapp 500 bundesweiten Nominierungen. Die Gewinnerinnen des „DAHEIM BETREUT AWARD 2024“ aus Kärnten sind Lidija Firanj und Ulrike Kalischnig. Ein Betrag von 1.500 Euro für jede Gewinnerin wurde als Anerkennung und Preis ausgelobt.

Bedarf an qualifizierten Personal steigt

Derzeit arbeiten rund 58.000 Personenbetreuer in Österreich. Mit dem „DAHEIM BETREUT AWARD“ soll der breiten öffentlichen Wahrnehmung die Wichtigkeit, Dringlichkeit und Notwendigkeit des zukunftsorientierten Handelns vor Augen geführt werden. Jahr für Jahr steigt die Nachfrage und der Bedarf an qualifizierten Personenbetreuern in Österreich.

Unverzichtbare Stütze der heimischen Gesellschaft

Als Personenbetreuer stellen sie eine unverzichtbare Stütze der heimischen Gesellschaft, der österreichischen Wirtschaft und letztlich von so vielen Einzelpersonen und deren Familien dar „Ihre Tätigkeit findet zumeist hinter den Kulissen und im Stillen statt. Der Dank der Familien der zu betreuenden Personen ist Ihnen gewiss, doch dürfen wir heute Sie und Ihre Leistungen in den Fokus rücken, würdigen und einem breiten Publikum präsentieren“, dankte Fachverbandsobmann Andreas Herz den Personenbetreuern im Zuge des Festakts.