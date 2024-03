Neue Strategien & Taktiken: Florianis für Waldbrände gewappnet

Rund 100 Florianis nahmen an der Veranstaltung teil.

Der gestrige Samstag, 16. März 2024, war für die Grazer Florianis ein ganz besonderer. Der Feuerwehrabschnitt 1 organisierte in Zusammenarbeit mit dem Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung einen Waldbrandtag in Tulwitz.

Gewappnet für den Ernstfall

Im Zuge dieses Ausbildungstages wurde den 100 Teilnehmern viele Neuerungen in der Waldbrandbekämpfung in taktischer und technischer Hinsicht nähergebracht. Sie alle sind im Waldbrandzug integriert. Auch die freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz ließ sich diesen Tag nicht entgehen. „Wir nahmen mit MTF (AFÜST) und LKWA, mit TS-Container sowie neun Mitgliedern an dieser sehr interessanten Ausbildungsveranstaltung teil“, teilten sie freudig mit. Verpflegt wurden die eifrigen Helden von der freiwilligen Feuerwehr Tulwitz.