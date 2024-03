Alkoholisierter Villacher (44) beschimpfte spielende Kinder

Veröffentlicht am 17. März 2024, 18:04 / ©Montage: Canva

Am Sonntagnachmittag rückten Beamte der Polizeiinspektion Neufellach aus, weil ein offensichtlich alkoholisierter Mann spielende Kinder beschimpfte. Der Mann konnte von Streifenpolizisten nahe dem Tierheim angetroffen werde. Daraufhin fing der 44-jährige Villacher an, auch die Beamten zu beschimpfen.

Polizistin bedroht

Er bedrohte die einschreitenden Exekutivbeamten, sodass er in weitere Folge festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert wurde. „Dabei musste er mit Handfesseln fixiert werden“, teilt man seitens der Polizei mit. Auch dort setzte er sein aggressives Verhalten fort und musste in einer Arrestzelle untergebracht werden. Der Mann wurde angezeigt.

