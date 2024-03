Frontalcrash: Verletzter wollte helfen & wurde erneut von Auto erfasst

Veröffentlicht am 17. März 2024, 18:33 / ©BFVFB/C. Karner

Gegen 4.30 Uhr kam es in Obdach auf der auf der B 78 aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen einem 35-Jährigen aus dem Bezirk Murtal und einem 37-jährigen rumänischen Staatsbürger, welcher im Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten) lebt. Das Fahrzeug des 35-Jährigen drehte sich und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.

Mann im Unfallwrack eingeklemmt – Gegner eilte zur Hilfe

Der Wagen des 37-jährigen überschlug sich und kam nach etwa 150 Meter wieder auf den Rädern quer über die Fahrbahn zum Stillstand. Der 37-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verlor sein Bewusstsein. Der 35-Jährige eilte dem Mann zur Hilfe, als sich ein 62-Jähriger, wohnhaft im Bezirk Wolfsberg, aus Richtung Kärnten der Unfallstelle näherte. Der 62-Jährige dürfte das unbeleuchtete Fahrzeug des 37-Jährigen zu spät wahrgenommen haben und versuchte mit einem Ausweichmanöver einen Anprall zu verhindern.

Wolfsberger wollte ausweichen & übersah den Mann

Während des Manövers dürfte der 62-Jährige den über die Straße gehenden 35-Jährigen nicht rechtzeitig gesehen haben. Der 35-Jährige wurde vom Auto des 62-Jährigen erfasst, durch die Luft geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Wagen des 62-Jährigen rutschte über eine Böschung und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der 62-jährige Mann setzte via Notruf die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe.

Verletzte versorgt und in Krankenhäuser gebracht

Am Unfallort eintreffende Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten den eingeklemmten 37-Jährigen mit Hilfe der Bergeschere aus dem Fahrzeug retten. Die Verletzten wurden von einer Notärztin und Sanitätern des Roten Kreuzes am Unfallort erstversorgt. Der 37-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen. Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Judenburg eingeliefert. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Knapp 70 Kräfte im Einsatz

Die Unfallwracks wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Ein Alkotest beim 62-Jährigen verlief negativ. Am Unfallort waren insgesamt 69 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Obdach, Reichenfels, Bad St. Leonhard und Wisperndorf, das Rote Kreuz mit einer Notärztin und mehreren Sanitätern sowie eine Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17. Die B 78 musste von 4.50 Uhr bis 7.30 für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Es konnte keine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 18:43 Uhr aktualisiert