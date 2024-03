RB Salzburg schickte TSV Hartberg mit 5:1 nach Hause

Das erste von zehn Highlight-Spielen fand am heutigen Sonntag, 17. März 2024, um 17 Uhr in der Red Bull Arena Wals-Siezenheim statt. Als Schiedsrichter fungierte der Wiener Harald Lechner.

Zwei Treffer in der ersten Halbzeit

Die Gastgeber aus Salzburg gingen als klare Favoriten in das Spiel. In der Tabelle lagen die Salzburger kurz vor dem Spiel auf Platz zwei. Durch den heutigen Sieg in Klagenfurt, konnte sich der SK Sturm Graz kurzzeitig an die Spitze schießen. Die Kicker aus Hartberg liegen aktuell auf Platz sechs in der Tabelle. In der 28. Minute gelang den Salzburgern auch schon das erste Tor durch Petar Ratkov. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit legte Mads Bidstrup eins nach. Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte sorgte Fernando für das 3 : 0 für die Bullen.

Salzburg klar überlegen

In der 75. Minute gelang den Steirern ein langersehnte Treffer. Jürgen Heil sorgte für Jubel in der Arena. Die Salzburger hatten jedoch noch lange nicht genug. In der 84. Minute gelang Oscar Gloukh das 4 : 1 für Salzburg. Das Spiel endgültig geschlossen hat Sekou Koita mit einem Treffer in der 93. Spielminute. Die Steirer mussten sich mit einem 5 : 1 in Salzburg geschlagen geben. Der FC Red Bull Salzburg katapultiert sich mit drei gewonnen Punkten wieder an die Tabellenspitze.