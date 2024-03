700 Kärntner Lehrlinge haben mit bfi-Programm ihren Weg gemacht

Von der stillen jungen Grafikerin, die für einen Solarhersteller eine Broschüre für den chinesischen Markt zeichnet, bis hin zum Burschen aus dem Autismusspektrum, der ein Bienenerkennungsprogramm mit Daten füttert: Die Erfolgsgeschichten aus den Kärntner bfi-IT-L@bs sind vielfältig und beeindruckend. „Trotz des hohen Fachkräftebedarfs gibt es Jugendliche, die im ersten Anlauf keine Lehrstelle bei einem Unternehmen finden. Für sie bieten die bfi-IT-L@b eine ganz tolle Chance auf den Einstieg in die Berufswelt“, erklärte LHStv.in Gaby Schaunig (ÖVP). Das Land Kärnten fördert die IT-L@b des bfi-Kärnten auch im Ausbildungsjahr 2023/2024 – und zwar mit 400.000 Euro.

Arbeitsmarkterfolg lag 2023 bei 70 Prozent

Seitens des AMS fließen 1.350.000 Euro. „Um möglichst allen jungen Menschen den Zugang zu Aus- und Weiterbildung oder Arbeit zu ermöglichen, haben wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern in Kärnten ein breites Netz an Unterstützungsmaßnahmen – auch am zweiten Arbeitsmarkt – etabliert. Die überbetriebliche Lehrausbildung, wie hier in den IT-L@b, ist da ein wichtiger Baustein, von dem Jugendliche wie die Wirtschaft profitieren“, betont AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig. Der Arbeitsmarkterfolg der IT-L@b Lehrgänge lag 2023 bei 70 Prozent.

700 Lehrlinge haben ihren Weg gemacht

In den bfi-IT-L@b mit Standorten in Klagenfurt, Villach und St. Stefan können junge Menschen eine Lehre in den Bereichen IT-Technik, Coding oder E-Commerce beginnen – immer mit dem Ziel, auf eine betriebliche Lehrstelle zu wechseln, sobald sie bereit dafür sind. „Seit dem Jahr 2000 haben knapp 700 Lehrlinge durch unsere bfi-Kärnten Programme ihren Weg gemacht, unterstützt von über 180.000 Trainerstunden – eine Investition in unsere Jugend, die sich auszahlt“, findet bfi-Kärnten Geschäftsführer Gottfried Pototschnig. Ziel sei es, jungen Menschen, die sonst übersehen werden, eine Perspektive zu bieten. bfi-Kärnten Abteilungsleiterin Zöchmann ergänzt abschließend: „In unseren überbetrieblichen Lehrwerkstätten des bfi-Kärnten ist der sozialpädagogische Ansatz ein konstanter und entscheidender Bestandteil der Ausbildung. Jeder Jugendliche findet hier eine Vertrauensperson, unabhängig davon, wo er sich gerade befindet. […] Die Jugendlichen kommen oft mit schweren Rucksäcken zu uns, und wir sind darauf spezialisiert, diese gemeinsam zu entpacken.“