Retter von morgen: 15 Jugendliche glänzten mit ihrem Feuerwehr-Wissen

Den jungen Florianis steht einer erfolgreichen Zukunft bei der Feuerwehr also nichts mehr im Wege.

Veröffentlicht am 17. März 2024, 19:37 / ©FF Kainbach bei Graz

Am heutigen Sonntag, 17. März 2024, haben 15 Jugendliche der freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz mit vollem Erfolg am Wissenstest und Wissenstestspiel in Gratkorn teilgenommen. Ihr Engagement hat dazu geführt, dass sie die maximale Punktzahl erreicht haben.

Mit dem Bus zur Prüfung angereist

„Ein herzliches Dankeschön gebührt unseren Jugendbetreuern für ihre unermüdliche Arbeit beim Üben und Organisieren. Ebenfalls möchten wir die unterstützenden Jugendlichen würdigen, die ihren Mitstreitern beim Vorbereiten geholfen haben“, fasst die freiwillige Feuerwehr Kainbach ihren Stolz und ihre Freude in Worte zusammen.