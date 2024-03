Frühlingsgefühle in Steuerberg: Das erwartet euch am Ostermarkt

Am 23. März

Bald ist es wieder soweit. Ostern steht vor der Tür und das Fest rückt immer näher. Traditionell finden in einigen Orten wieder die beleibten Ostermärkt statt. So auch auch in Steuerberg. Auch die Familie Reichenhauser vom vom Lamahof ist dabei.

Highlights für Groß und Klein

Am Samstag, 23. März 2024, beim Kulturhaus in Steuerberg können wieder Palmbuschen mit dem Kulturverein gebunden werden. Auch Osterfleisch und andere regional produzierte Produkte können gekauft werden. Für die Kleinen steht eine Hüpfburg und ein Streichelzoo parat. Kinderschminken steht ebenfalls am Programm. Seinen Palmbuschen kann man sich nach Wunsch auch binden lassen. Beginn ist ab 11 Uhr.