Ostern in der Herzogstadt: Lesungen, Bauernmarkt und vieles mehr

Um die 20 Aussteller und Fieranten bieten vielfältige Produkte und Dekorationsartikel zum Verkauf an und laden zum Schmökern ein. Umrahmt wird der Osterkrämermarkt an beiden Tagen mit „tierischer Unterhaltung“. Am Freitag startet doGSport mit einer „Dog Dance Show“, und am Nachmittag kommen bei „K.N.U.T. – Karin‘s Neue Unterhaltsame Tierwelt“ Ziege, Hase und Co um 14 Uhr auf den Hauptplatz. Bereits ab 13 Uhr kann vor Ort mit Seminarbäuerin Gertraud Wank der eigene Palmbuschen gebunden werden und ab 14.30 Uhr sorgt das „AGB-Trio“ für musikalische Unterhaltung.

Abwechslungsreiches Programm

Kinderschminken und Glitzertattoos von und mit Belinda Wurmitzer gibt es ab 15 Uhr. Am Unteren Platz startet zeitgleich mit dem Osterkrämermarkt der große Bücherflohmarkt der Stadtbücherei. Am Samstag sorgt das Team rund um Rudi Lechner für Unterhaltung von Groß und Klein. Von 9 bis 16 Uhr gibt es Kinderbasteln, Lagerfeuer und „Coffee to Help“. Um 10 Uhr startet die musikalische Unterhaltung mit der Jugendband „New Soul“ sowie ab 13 Uhr mit Musik von „The Ruins“. Zum Abschluss findet ab 14 Uhr die Kleintierschau „Hase, Hahn und Co“ mit Markus Rainer statt.

Bauernmarkt

Zur Osterzeit am 23. März 2024 und von 27. bis 30. März 2024: Am Bauernmarkt wird zur Osterzeit alles angeboten, um sich kulinarisch für die Osterjause eindecken zu können. Zusätzlich zum kulinarischen Angebot gibt es allerhand Dekoratives und Florales, um das Osterfest noch bunter gestalten zu können.

Kinderbuchlesung

In der Osterwoche liest die Kärntner Kinderbuchautorin und Illustratorin Anna Gentilini am Mittwoch, den 27. März 2024, um 17 Uhr für 4–8-Jährige in der Stadtbücherei aus ihren Büchern „Home Sweet Home“ und „Ein Wurm will hoch hinaus“. Außerdem gibt sie Einblicke in die Bilderbuchentstehung.

Kirchliche Termine

Die Palmweihe findet am Palmsonntag, den 24. März 2024, um 8.45 Uhr am Hauptplatz statt. Anschließend führt eine Prozession mit Eucharistiefeier auf den Kalvarienberg. Die traditionelle Grabwache der Bürgerlichen Trabantengarde, begleitet vom Kärntner Trommlerkorps, startet am Karsamstag, den 30. März 2024, um 10 Uhr. Die Fleischweihe findet zuerst um 13 Uhr am Hauptplatz und danach um 14 Uhr vor dem Karner statt.