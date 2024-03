Oberleitungsstörung legt Zugverkehr zwischen Pörtschach und Velden lahm

Veröffentlicht am 17. März 2024, 21:19 / ©5 Minuten

„Der Zug von Salzburg nach Klagenfurt steht seit zirka einer Stunde kurz vor Techelsberg. Was ist passiert?“, wandte sich Margit M. gegen 20 Uhr an 5 Minuten. Ein Blick in die Streckeninformationen der ÖBB zeigte schnell: Der Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung. Aufgrund dessen sind aktuell keine Zugfahrten zwischen Pörtschach und Velden mehr möglich.

Wartezeiten einplanen

„Die Fernverkehrszüge warten vorerst die Sperre ab. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr haben wir einen Schienenersatzverkehr zwischen Pörtschach und Velden eingerichtet“, teilt man seitens der ÖBB mit. Mindestens 60 Minuten mehr Reisezeit sollten eingeplant werden. Man bittet um Entschuldigung.