Regentropfen und Wolken begleiten uns in die neue Woche

Am Montag nimmt der Störungseinfluss wieder zu. Auf einen Regenschirm solltet ihr also lieber nicht verzichten! Vor allem in der Obersteiermark dominieren die Wolken und es gehen immer wieder Regenschauer nieder. „Richtung Süden begrenzen sich die Regenschauer wiederum eher auf das Bergland“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Dazu erwarten uns Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad.