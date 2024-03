Regenbogen-Wetter: Neue Woche startet mit vielen Wolken

In weiten Teilen des Landes überwiegen am Wochenstart die Wolken. Zunächst regnet es am Montag meist nur im Bergland ein wenig. Im Laufe des Tages werden die Niederschläge aber nahezu in ganz Österreich immer häufiger. Lediglich im äußersten Osten des Landes bleibt es überwiegend trocken und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein.

Bis zu 14 Grad möglich

Die Schneefallgrenze liegt aktuell zwischen 1.200 bis 1.800 Metern Seehöhe. „Der Wind weht nur schwach“, teilen die Meteorologen der GeoShere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 1 und plus 7 Grad. Im Laufe des Tages wird es im ganzen Land verteilt etwas wärmer. Bis zu 14 Grad gehen sich aus.