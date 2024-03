Hochspannungsleitung reißt und fällt auf Reisebus und LKW

Ein 46-jähriger Mann aus Wien fuhr am 17. März 2023 gegen 19 Uhr mit einem Reisebus am rechten Fahrstreifen der A2 Südautobahn im Gemeindegebiet von Techelsberg am Wörtersee von Villach kommend in Richtung Wien. Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan fuhr zu selben Zeit mit seinem Lastkraftwagen von der Auffahrt Velden Ost kommend in Richtung Wien. Auf Höhe Straßenkilometer 341 riss aus unbekannter Ursache eine Litze einer 110 KV Hochspannungsleitung der KNG Kärnten Netz und schnalzte gegen die Windschutzscheiben der beiden Fahrzeuge, welche auch stark beschädigt wurden.

Kleinflächiger Brand

Weiters kam es durch das durchgetrennte Hochspannungskabel im Bereich des Waldes neben der Südautobahn A-2, in Richtungsfahrbahn Villach zu einem kleinflächigen Brand der durch die FF Pörtschach und FF Velden gelöscht werden konnte. Bei den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in unbekannter Höhe. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen die FF Pörtschach am Wörthersee mit 2 Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten, die FF Velden am Wörthersee mit 3 Fahrzeugen und 10 Feuerwehrleuten, Kärnten-Netz mit 4 Mitarbeitern sowie der ÖBB-Notfalldienst mit 2 Mitarbeitern.