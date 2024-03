Feuerwehr im Einsatz: Gleich zwei ZimmerbrÃ¤nde in der Stadt Linz

Beim Brand in der Noßbergerstraße brannte es im 2. OG eines Mehrparteienhauses in der Linzer Innenstadt. Dabei wurde ein Löschangriff über die vor Ort installierte Löschwasser-Leersteigleitung eingeleitet, was zu einem raschen Löscherfolg führte. Verletzt wurde dabei niemand. Auch wurde durch das effektive Entrauchungskonzept der Fluchtweg stets frei von gefährlichen Rauchgasen gehalten.

Küchenbrand wurde gelöscht

Am Nachmittag brach in der Unionstraße im 3. OG eines Mehrparteienhauses ein Brand in einer Küche aus. Der eingeleitete Löschversuch des Bewohners mittels Feuerlöscher missglückte. Unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte einen gezielten Löschangriff mit einem C-Rohr durchführen und so den Brand rasch löschen. Auch hier wurde durch eine effektive Druckbelüftung der Fluchtweg von Rauchgasen freigehalten. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst betreut.