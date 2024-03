31-Jähriger war nicht angegurtet und verletzt sich bei Auffahrunfall

In der Nacht

Veröffentlicht am 18. März 2024, 06:34 / ©5 Minuten

Am 18. März, um 3.25 Uhr, lenkte ein 35-jähriger bosnischer Kraftfahrer seinen Sattelzug auf der Tauerautobahn A10 in Fahrtrichtung Salzburg. Auf Höhe Spittal/Drau fuhr ein 38-jähriger bosnischer Staatsbürger, der mit seinem Kastenwagen unmittelbar hinter dem Sattelzug fuhr, aus unbekannter Ursache den Sattelzug hinten auf und wurde dabei ca. 100 Meter mitgezogen.

Ins Krankenhaus gebracht

Sowohl der Sattelzug als auch der Kastenwagen kamen in der Folge auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der Beifahrer im Kastenwagen, ein 31-jähriger bosnischer Staatsbürger, der nicht angegurtet war, wurde unbestimmten Grades verletzt in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Am Kastenwagen entstand Totalschaden, der Sattelzug wurde beschädigt.