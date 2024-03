Milliardenentscheidung: Sanierung oder Konkurs bei Signa-Töchtern?

Veröffentlicht am 18. März 2024, 06:48 / © APA/dpa/Marcel Kusch

In den Sitzungen stimmen Gläubigervertreter über Treuhand-Sanierungen ab. Am Montag treffen die Gläubiger der insolventen Signa-Töchter Prime und Development eine Entscheidung. Sie wählen, ob Vermögenswerte kontrolliert verkauft werden oder ein Konkurs zu Notverkäufen führt. Die Gläubiger haben bei den Firmen von Rene Benko Forderungen in Milliardenhöhe.

Große Schuldenlast

Die SIGNA Prime Selection AG, eine Tochtergesellschaft, ist nicht mehr in der Lage, ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Infolgedessen hat das Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren eröffnet, so der AKV. Die Signa-Gruppe, bestehend aus Holding, Prime und Development, hat eine Schuldenlast von mehr als zehn Milliarden Euro angehäuft, wie vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) berichtet wurde.

18.03.2024 um 06:54 Uhr