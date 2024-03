Mountainbiker stürzt und verletzt sich schwer am Fuß

Veröffentlicht am 18. März 2024, 08:09 / ©Bergrettung Graz

Er fuhr mit seinem Fahrrad auf den Pfangberg in Graz Andritz. Von dort wollte er über einen Trail in den Dürrgraben hinunterfahren. Im unteren Teil des Trails stürzte er schwer. Er verletzte seinen Fuß so stark, dass er die Rettung rufen musste.

Reibungsloser Einsatz

Die Bergrettung fand den Gestürzten schnell und er war ansprechbar. Das Rote Kreuz Steiermark kam zur Erstversorgung dazu. Danach retteten sie den Verletzten aus dem schwer zugänglichen Gelände. Teilweise benutzten sie dafür Seile. Nach der erfolgreichen Rettung brachte das Rote Kreuz ihn ins Krankenhaus. Die Polizei Steiermark regelte den Verkehr auf dem engen Weg. So verlief der Einsatz reibungslos.