Ölschlieren in der Glan? Landeschemiker rückte aus

Veröffentlicht am 18. März 2024, 09:52

Besorgte Bürger alarmierten am Montag die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan und Maria Saal, nachdem sie mutmaßliche Ölschlieren in der Glan entdeckt hatten. Um die Lage bewerten zu können, wurde der Landeschemiker hinzugezogen. „Dieser stellte fest, dass hier Sedimente ausgespült werden würden, die diese Schlieren am Wasser verursachen“, teilten die Florianis mit. Eine Umweltgefährdung konnte ausgeschlossen werden.