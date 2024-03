„Grippewelle ist überstanden“: Zigtausende liegen noch immer flach

Veröffentlicht am 18. März 2024, 10:20 / ©Andrea Piacquadio/Pexels

Konkret waren laut den Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) 252.819 Personen in der vergangenen Woche (11. bis 17. März) im Krankenstand. Die meisten, genau waren es 59.464, lagen wegen einem grippalen Infekt flach.

Grippewelle überstanden

Dazu Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK: „Vorerst scheint die Grippewelle überstanden zu sein, denn die Zahlen der echten Grippe sind nicht nur in Österreich rückläufig, sondern in ganz Europa. In Österreich ist jedoch ein minimaler Anstieg bei den grippalen Infekten bemerkbar, deswegen ist ein Schutz vor Ansteckung bzw. Weiterverbreitung von Infekten weiterhin zu empfehlen.“

©ÖGK Krankenstände 4. bis 10. März ©ÖGK Krankenstände 11. bis 17. März

Vor Ansteckung schützen

Um sich vor Ansteckung zu schützen, empfiehlt Krauter: „Gute Maßnahmen gegen Erkrankungen sind regelmäßig Händewaschen sowie desinfizieren und das Tragen einer Maske bei großen Menschenansammlungen, auch das mehrfache Lüften von Räumlichkeiten macht ebenfalls Sinn.“