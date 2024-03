„Drive-by-Shooting“: Junge Männer schossen mit Softgun auf Passanten

Veröffentlicht am 18. März 2024, 11:07 / ©pixabay.com

Ein 18-jähriger Mann aus Lilienfeld und ein 20-jähriger Mann aus St. Pölten-Land, sollen am Sonntag, dem 17. März 2024, nachmittags, mit einem Moped vom Gemeindegebiet Eschenau in Richtung St. Pölten mit einer Softgun auf einen Passanten geschossen haben. Weiters sollen sie im Ortsgebiet von Wilhelmsburg auf eine Frau geschossen haben, die dabei nicht verletzt wurde.

Aus dem Auto geschossen

In der Folge sollen die beiden Beschuldigten mit einem Auto in Richtung Hainfeld weitergefahren sein. Dort sollen auf insgesamt sieben Personen geschossen haben, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden.

Drei Softguns samt Munition im Gepäck

Aufgrund mehrerer Anzeigen bei der Polizei konnte das Auto mit den beiden Beschuldigten gegen 18.45 Uhr im Ortsgebiet von Hainfeld von Polizeibediensteten angehalten werden. Im Fahrzeug konnten drei Softguns samt Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

Vorläufiges Waffenverbot

Die Softguns sollen sie am Samstag, dem 16. März 2024, in Tschechien gekauft haben. Die beiden Beschuldigten sollen bereits bei der Fahrt von Tschechien in Richtung Wohnadresse auf andere Verkehrsteilnehmer geschossen haben. Gegen sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der 18-Jährige und der 20-Jährige werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 11:10 Uhr aktualisiert