Illegale Demo gegen Moschee: „Dürfen wir nicht akzeptieren“

Zu einer illegalen Demonstration kam es am Sonntag vor der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt. Acht vermummte Personen protestierten – wie berichtet – gegen die Moschee in der Ebenhofstraße. Mit bengalischen Handfackeln und einem riesigen Demobanner machten sie auf sich aufmerksam. In der Folge verständigten Passanten die Polizei.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Am Einsatzort angekommen konnten die Beamten aber nur noch das Banner mit der Aufschrift „Keine Moschee in Klagenfurt“, rauchende Töpfe sowie unzählige Flyer mit islamkritischem Inhalt vorfinden. Nachdem darauf Hinweise auf eine muslimische Veranstaltung am Klagenfurter Messegelände angeführt waren, wurde die Veranstaltung von den Beamten überwacht. Es sei aber zu keinen weiteren Vorfällen gekommen. Laut mehrerer Handyvideos begaben sich die Demonstranten übrigens in Richtung Domgarage. Eine durchgeführte Fahndung verlief bisher allerdings negativ. Die Ermittlungen des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung laufen.

GRÜNE: „Schlag gegen unsere vielfältige und offene Gesellschaft“

Indes meldete sich auch Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer (GRÜNE) zu Wort: „Die islamfeindliche Kundgebung vor der Kärntner Landesregierung steht exemplarisch für den enthemmten Rechtsextremismus in unserem Land“, kritisiert die Politikerin und ortet darin einen „Schlag gegen unsere vielfältige und offene Gesellschaft“. Voglauer betont weiter: „Rechtsextremismus ist Gift für unsere demokratische Gesellschaft. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass sich rechtsextremistische und rechtspopulistische Strömungen in unserer Mitte breitmachen und die Fundamente angreifen, auf denen unser Rechtsstaat beruht. Wir sind gefordert, eine ganz klare Trennlinie zu ziehen und Rechtsextremismus keinen Platz zu lassen. Österreich ist bunt und vielfältig. Das ist eine Stärke und das wird auch immer so bleiben!“