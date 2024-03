24-Jähriger verkaufte PV-Anlagen, montierte sie aber nie

Der 24-jährige Mann aus Tulln hat sich durch einen Betrug rund um PV-Anlagen selbst bereichert. Er hat Installationen von Photovoltaikanlagen zu einem niedrigen Preis und mit kurzen Liefer- und Installationszeiten angeboten. Zur Montage kam es aber nur in seltenen Fällen.

Bargeld bevorzugt

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet weiter: „Dafür habe er Anzahlungen, bevorzugt Bargeld, verlangt. Im Falle von Überweisungen habe er das Geld umgehend behoben. Die Arbeiten habe er nicht bzw. nur laienhaft durchgeführt. Weiters habe er vier Firmen geschädigt, die ihm Material lieferten, weil er die Waren nicht bezahlt habe.“ Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf 340.000 Euro.

Festnahme in den eigenen vier Wänden

Am 22. August 2023 erstattete ein Mann aus Tulln schließlich Anzeige wegen schweren Betrugs. Die Polizeiinspektion Sieghartskirchen nahm die Ermittlungen auf und konnte den 24-Jährigen schließlich ausforschen. Am 28. Oktober 2023 wurde er nach einer angeordneten Hausdurchsuchung bei sich Zuhause festgenommen.

Viele Opfer

Die Zahl der Opfer ist groß. „Die Ermittler konnten dem 24-Jährigen 50 Betrugshandlungen in ganz Österreich zuordnen. In 10 Fällen habe der Beschuldigte oder seine Familie teilweise oder zur Gänze Schadenswiedergutmachung geleistet bzw. wurde zumindest das bestellte Material geliefert. Bei 15 weiteren Fakten blieb es beim Betrugsversuch“, so die Polizei. Die Straftaten soll er in der Zeit von Juni 2022 bis 27. Oktober 2023 begangen haben. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.