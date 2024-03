Mehr Naturschutz: Grüne fordern Umdenken in der Landwirtschaft

Die Zahlen zeigen laut den Grünen eine bedenkliche Entwicklung: In den letzten 50 Jahren hat es in der Steiermark einen Rückgang der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gegeben. Von 73.403 Betrieben im Jahr 1970 sank die Zahl auf 33.605 im Jahr 2020, hat sich also mehr als halbiert: Das bedeute nicht nur einen Verlust an Arbeitsplätzen, sondern auch an Kulturlandschaft und Biodiversität, erläutern die Grünen. Darüber hinaus seien in den letzten zehn Jahren steiermarkweit mehr als 50.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche verloren gegangen. Die Ursache dafür, laut den Grünen: Eine schlechte Raumordnungspolitik.

Dringliche Anfrage im Landtag

In der Landtagssitzung morgen Dienstag, 19. März, werden die Grünen eine Dringliche Anfrage an Agrarlandesrätin Schmiedtbauer stellen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl betont: „Unsere Landwirtschaft ist nicht nur der Schlüssel zur Ernährungssicherheit und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Steiermark, sondern auch ein entscheidender Akteur im Umweltschutz. Auch die ÖVP muss nun endlich aufhören, Landwirtschaft und Umweltschutz gegeneinander auszuspielen: Beides geht nur miteinander. Leider vermissen wir bei Landesrätin Schmiedtbauer bisher das Verständnis für diesen unabdingbaren Zusammenhang.“

©Die Grünen

„Wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen“

„Die jüngsten Ereignisse in der steirischen Agrarpolitik, darunter das Veto gegen das EU-Renaturierungsgesetz, zeigen, dass die ÖVP Landwirtschaft und Naturschutz offenbar als Gegensätze sieht“, heißt es in der Aussendung. Der kürzlich zum Bundesobmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern gewählte Landtagsabgeordnete Andreas Lackner, selbst Landwirt im Nebenerwerb, kritisiert: „Diese künstliche Spaltung schadet uns allen. Wenn wir die Bedeutung von Artenvielfalt und Naturschutz für unsere Landwirtschaft ignorieren, sägen wir am Ast, auf dem wir sitzen, denn Landwirtschaft kann auf Dauer nur gemeinsam mit der Natur funktionieren und niemals gegen sie.“

„Warum wird ein Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz konstruiert?“

Eine Reihe von Fragen sollen abklären, wie die steirische Agrarlandesrätin Schmiedtbauer über eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft denkt: „Warum wird ein Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz konstruiert, anstatt den gemeinsamen Nutzen zu suchen? Wie will die Landesregierung den Verlust der Artenvielfalt stoppen, der nicht nur unsere natürlichen Lebensgrundlagen, sondern auch die Grundlagen der Landwirtschaft bedroht? Wie will die Landesregierung unsere Ernährungssicherheit langfristig sichern? Das sind einige der Fragen, die eine zukunftsgerichtete Politik dringend beantworten muss. Wir wollen der Landesrätin die Möglichkeit geben, ihre Position darzulegen. Vielleicht beruhen ihre Haltungen auf einem tief verwurzelten Missverständnis“, begründet Lackner die Initiative in der morgigen Landtagssitzung.

Zeit zum Handeln

Der Landwirtschaftssprecher appelliert an alle Beteiligten, ein neues Kapitel aufzuschlagen: „Die Zeit zum Handeln ist jetzt! Die Agrarpolitik muss reformiert werden. Es braucht die dringend notwendige Balance zwischen Produktivität und Umweltschutz, damit die steirische Landwirtschaft langfristig florieren kann, ohne unsere natürlichen Ressourcen zu gefährden“, setzt sich Andreas Lackner für eine grundlegende Neugestaltung ein.