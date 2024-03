Graz als Gründungs-Hotspot: Das war die Gründermesse 2024

„Als Vorstand der Messe Congress Graz sehe ich, wie wichtig es ist, die Kreativität und den Unternehmergeist zu nutzen, um neue Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Die Gründermesse bietet als eine der führenden Veranstaltungen in diesem Bereich eine hervorragende Plattform, um, gerade als Unternehmensgründerin oder Unternehmensgründer, die neuesten Trends und Entwicklungen in verschiedenen Branchen kennenzulernen und sich mit Expertinnen und Experten, führenden Köpfen und anderen Gründerinnen und Gründern über innovative Ideen, Geschäftsmodelle und die neuesten Technologien auszutauschen. Wir sind stolz darauf, dass die Messe in den letzten Jahren stets so erfolgreich war und somit ein wichtiges Ereignis für die regionale Wirtschaft sowie ein unverzichtbares Event für alle, die ihre unternehmerischen Ambitionen vorantreiben möchten, darstellt“, so Armin Egger, Vorstand der Messe Congress Graz. Auch Stadtrat Günter Riegler betonte: „Mit 1498 Start-ups war Graz auch im Jahr 2023 wieder – neben Wien – die Gründungs-Hauptstadt Österreichs. Die Stadt hat viel unternommen, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen – siehe Gründungsacademy oder Coworking- und Mietförderungen für Jungunternehmer. Hier muss man unbedingt dranbleiben. Auch die Gründermesse hat für die Szene in puncto Vernetzung und Service eine große Bedeutung.“

©mcg/Wiesner ©mcg/Wiesner ©mcg/Wiesner ©mcg/Wiesner

Spannende Keynotes

Inspirierende Workshops und spannende Vorträge, vom Start in die Gründerszene bis zu den „Lessons Learned“, die Geschichten vom Scheitern und Wiederaufstehen erzählen, bot die Gründermesse auch 2024 wieder viel Input. Einer der Höhepunkte war die Keynote von Dominik Angerer. Gemeinsam mit Alexander Feiglstorfer gründete er im Jahr 2017 das Unternehmen Storyblok mit dem Ziel ein Content-Management-System zu entwickeln, das es Marketern und Entwickler:innen ermöglicht, produktiver zu arbeiten und Inhalte für verschiedene Kanäle wiederzuverwenden. Er sprach unter anderem auch darüber, wie es gelungen war, Unternehmen bestehend aus über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern in einer Remote-Struktur aufzubauen. Im Fokus der diesjährigen Ausgabe der Gründermesse stand außerdem das Thema Intelligenz im Kontext der Wechselwirkung zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Dazu gab es mittags eine spannende Diskussion unter der Moderation von Oliver Zeisberger (ORF) zum Thema „Wie können wir künstliche Intelligenz nutzen?“, an der unter anderem Aljoschae Neubauer (KI und Differentielle Psychologie), Elija Dentler vom Know Center und auch Bernd Stockinger, Geschäftsführer Citycom, teilnahmen. „Citycom liefert mit ihren ICT-Leistungen die Grundlagen für die Digitalisierung und ist gleichzeitig selbst gefordert, sich diesen Herausforderungen zu stellen“, erklärte Stockinger. „Auch das Thema KI wird künftig im Providerumfeld Platz finden und bei Sicherheit sowie im Bereich der Automatisierung wesentlich beitragen. Es gibt kaum Bereiche, in denen KI nicht zur Diskussion steht und Überlegungen angestellt werden, wie diese sinnvoll und nutzbringend eingesetzt werden kann.“

