Vergessener Topf am Herd sorgt für Feuerwehreinsatz in Wohnung

Vor Ort konnte im Stiegenhaus eine Person angetroffen werden, die die starke Rauchentwicklung wahrgenommen und in Folge die Feuerwehr alarmiert hatte. In weiterer Folge wurden die Fenster in der betroffenen Wohnung geöffnet, ein anschließendes Verbleiben in der Wohnung war auf Grund der Rauchentwicklung nicht möglich. Die Feuerwehr konnte im Zuge des Einsatzes feststellen, dass ein Topf am Herd vergessen wurde.

Eine Person landete im Krankenhaus

Eine Person wurde vorsorglich mittels Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Bregenz verbracht. Am Objekt selbst entstanden keine Schäden. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen besetzt mit drei Einsatzkräften sowie zwei Polizeistreifen.