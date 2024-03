Diebstahl im Bezirk Spittal beschäftigt die Polizei

Gmünd in Kärnten

Veröffentlicht am 18. März 2024, 14:33 / ©BMI / Egon Weissheimer

Aktuell ermittelt die Polizei wegen eines Diebstahls in der Ortschaft Treffenboden in der Gemeinde Gmünd in Kärnten. Dort wurden zwischen dem 15. und 18. März 2024 drei Äxte, ein Forsthelm, zwei Kanister mit Treibstoff und drei Fällkeile von einem mobilen Holzseilkran gestohlen. Die Beamten beziffern den Schaden mit einer Höhe von mehreren hundert Euro.