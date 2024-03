Mann nach Skitour vermisst: Rettungsaktion gestaltet sich schwierig

St. Anton am Arlberg

Veröffentlicht am 18. März 2024, 14:44 / ©5 Minuten

Die Beamten konnte gegen 19 Uhr kurzzeitig Kontakt mit dem Mann herstellen, wobei er angab auf der Schiroute 90 nach St. Anton am Arlberg abzufahren. Die Alpinpolizei und die Bergrettung St. Anton am Arlberg suchten anschließend unter Einsatz der Drohne der FFW Landeck die besagte Route ab, konnten den Mann jedoch nicht finden. Nach weiteren Abklärungen und Ortungsversuchen konnte der 63-Jährige schlussendlich im Bereich Almajurtal lokalisiert werden.

Schwierige Rettungsaktion

Da aufgrund der Wetterlage eine Bergung vom Schigebiet St. Anton am Arlberg aus nicht möglich war, wurde die Bergrettung Steeg informiert. Einige Bergretter stiegen schlussendlich ins Almajurtal auf und konnten den 63-Jährigen gegen 2 Uhr nachts unterhalb der Bodenalpe auffinden. Der Mann war erschöpft jedoch unverletzt. Er wurde anschließend von den Einsatzkräften der Bergrettung Steeg nach Steeg gebracht und fuhr am Vormittag selbständig mit dem Bus nach St. Anton am Arlberg zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 14:52 Uhr aktualisiert