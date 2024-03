120 Herzenswünsche erfüllt: Kärntner Verein unterstützt den Osterhasen

Über die Social-Media-Accounts des Vereins wurden die Herzenswünsche aufgelistet: Insgesamt 120 Geschenke verschiedenster Art wurden von Kameraden und Freunden aus ganz Österreich besorgt – von Büchern und Malblöcken bis hin zu Brett- und Videospielen sowie „Super Mario“- und „Bluey“-Stofftiere. „Soldaten mit Herz“-Präsident John Patrick Platzer zeigt sich tief berührt: „Vor allem in Zeiten wie diesen ist es inspirierend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um selbstlos Freude zu schenken.“

Spendenaktion erfüllt Herzenswünsche

In den nächsten Tagen werden die Geschenke an die vier Partnerorganisationen in Spittal, Villach und Klagenfurt überreicht. „Jedes unserer Geschenke trägt dazu bei, den Kindern Hoffnung und Freude zu schenken. Es zeigt ihnen, dass sie nicht allein sind und dass Menschen an sie denken“, erläutert Vizepräsidentin Imrana Jashari die Bedeutung der Osterhasen-Aktion. Richard Malle, Inhaber von Armystyle in der Rosentaler Straße in Klagenfurt, der als „Osterhasenbau“ für die abgegebenen Geschenke fungierte, lobt die Unterstützung der Gemeinschaft: „Es ist erstaunlich zu sehen, wie Menschen in mein Geschäft gekommen sind, um Gutes zu tun. Als zentrale und unkomplizierte Anlaufstelle haben wir einen Beitrag geleistet, der die Herzen vieler Kinder erreichen wird.“