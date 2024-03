Süßes rund um die Uhr: Neue Automaten für Naschkatzen in Klagenfurt

Am Heiligengeistplatz sind, an jenem Standort, wo vorher „Royal Donuts“ beheimatet war, die „Snack Brothers“ eingezogen. Dabei handelt es sich um Automaten, die 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche für euch „geöffnet“ haben. Für Klagenfurter, die gerne Süßes essen, geht dort wohl ein Traum in Erfüllung. Aus zwei Automaten kann man nun zwischen diversen Süßigkeiten und Getränken wählen. Und das an jedem Tag der Woche und zu jeder Uhrzeit des Tages.

