Rotjacken wollen mit Sieg ins Halbfinale starten

Heimspiel steht an

Veröffentlicht am 18. März 2024, 15:04 / ©Foppa Iwan / HC Pustertal

Der KAC steht zum dritten Mal in den letzten vier Jahren im Halbfinale! Am morgigen Dienstag trifft er auf den HC Pustertal. Dabei genießen die Rotjacken Heimrecht. Das Spiel in der ausverkauften Heidi Horten-Arena beginnt um 19.30 Uhr und wird von Puls24 im Free-TV übertragen.

Rotjacken voll motiviert

„In der Viertelfinalserie haben wir mit den Auswärtssiegen Schwung aufgenommen, zu Hause lief es nicht so gut. Darauf blicken wir aber nicht mehr zurück, unser Fokus ist auf das Halbfinale eingestellt. Da erwartet uns eine gute Prüfung gegen ein erfahrenes Team, das vieles richtig macht“, erklärt KAC-Stürmer Nick Petersen. Insgesamt bestreiten die Rotjacken gegen den HC Pustertal zum 31. Mal seit der Einführung von Playoffs in Österreichs höchster Spielklasse die Vorschlussrunde. Den Wölfen mussten sich die Klagenfurter in den beiden ersten Saisonduellen jeweils geschlagen geben, bei den beiden jüngsten Aufeinandertreffen setzten sie sich hingegen durch.

KAC kann aus dem Vollen schöpfen

„Der HC Pustertal verfügt über einige Veteranen, die das Team anführen. Sie legen das Spiel recht smart an, sind im Umschaltspiel gut und haben insgesamt einige sehr talentierte Spieler, auf die wir aufpassen müssen“, weiß auch Petersen. Der EC-KAC kann im ersten Halbfinalspiel aber personell nahezu aus dem Vollen schöpfen! Einzig Tobias Sablattnig fällt (für den Rest der Saison) aus, der Verteidiger unterzieht sich am Tag des Serienstarts einer Operation und wird seine Rehabilitation nach Oberkörperverletzung erst im Sommer abgeschlossen haben. Raphael Herburger, der im Viertelfinale aufgrund muskulärer Probleme pausierte, ist hingegen wieder mit von der Partie. Als Healthy Scratches nicht im Line-up stehen werden am Dienstag voraussichtlich Luka Gomboc und Fabian Hochegger.