Toll: Fröhliche Ostertage in den City Arkaden Klagenfurt

Mit dem nahenden Osterfest kommt auch die Aufregung für die Kleinen, und die CityArkaden Klagenfurt haben sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Bastelstation für Kinder

Am Gründonnerstag und Karfreitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, lädt das Einkaufszentrum Kinder ein, ihre eigenen Osterkörbe zu basteln, Ostereier kunstvoll zu bemalen und niedliche Hasenohren zu kreieren. Die Bastelstation im Untergeschoss, zwischen SNIPES und DEPOT, erwartet die kleinen Künstler.

Wie wirst du dich schminken lassen?

Nachdem die kleinen Hände ihre kreativen Meisterwerke geschaffen haben, steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: Die Schminkartisten. Sei es ein wilder Tiger, eine majestätische Prinzessin oder sogar ein flauschiger Osterhase – das alles haben die Schminkartisten drauf.

Triff den Osterhasen höchstpersönlich

Am Karfreitag, dem 29. März 2024, wird der Osterhase höchstpersönlich durch das gesamte Center wandern und Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Von 12 bis 17 Uhr haben die kleinen Besucher die Chance, den Hasen zu treffen. Am Karsamstag, dem 30. März 2024, öffnen die Shops der CityArkaden ihre Türen von 9 bis 14 Uhr. Das Parkhaus steht an diesem Tag von 8 bis 15 Uhr zur Verfügung. In der gesamten Osterwoche gelten die normalen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 19.30 Uhr.

