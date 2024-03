Geisterfahrer drehte mitten auf der Autobahn um

Gegen 12.30 Uhr ist ein Auto bei Bregenz auf die A14 Rheintalautobahn in Richtung Deutschland aufgefahren. Kurz vor dem Portal des Pfändertunnels ist das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen stehengeblieben. In der Folge hat die Person das Auto gewendet und ist auf der Richtungsfahrbahn Deutschland in Fahrtrichtung Tirol in etwa 150 Meter als Falschfahrer unterwegs gewesen.

Gefährliche Situationen

Danach hat der Lenker das Auto – es handelt sich dabei um einen dunklen Kombi – wieder gewendet und ist in Richtung Deutschland weitergefahren. Im Zuge der Fahrt entgegen der Fahrtrichtung ist es zu zwei gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmenden gekommen.

Suche nach Lenker

Die Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn ersucht deshalb Zeugen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder zur lenkenden Person geben können, sich zu melden.