Älteste Küchenchefin Österreichs mit Falstaff Gabel ausgezeichnet

Über eine Aufwertung um gleich 2 Punkte im soeben erschienenen Falstaff Restaurant Guide freut sich die älteste Küchenchefin Österreichs, die 82-jährige Thi Ba Nguyen. Damit hält sie eine Falstaff Gabel. Seit Oktober kocht sie am neuen Standort des beliebten vietnamesischen Restaurants VINA in der Grazer Kalchberggasse 7. Eröffnet wurde es von Sohn Robert Nguyen. Klassiker der vietnamesischen Küche wie „Tôm Sốt Me“ (Black Tiger Garnelen in süß-saurer Tamarindensauce) oder „Bò nướng bánh hỏi“ (gegrilltes Bio-Rindfleisch mit gedämpften Reisnudeln, Erdnüssen und Fischsauce) hat Thi Ba Nguyen tausendfach gekocht und die geheimen Rezepte über die Jahrzehnte perfektioniert. Das loben nun auch die Falstaff-Leser:innen.

„Sie liebt es und genießt jeden Tag in der Küche“

„Meine Mama hat als älteste von zehn Geschwistern schon immer für alle gekocht. Sie liebt es und genießt jeden Tag in der Küche“, erzählt Robert Nguyen. Er selbst wurde in Graz geboren, seine Mutter kam 1981 als Flüchtling von Vietnam nach Österreich. „Zuhause wurde immer vietnamesisch gekocht, für uns ist das ein Stück kulinarische Heimat. Dass wir diesen Genuss für so viele Menschen in unserem neuen Restaurant weitergeben dürfen, erfüllt uns mit Freude.“ Die Mama als Küchenchefin, der Sohn als Betreiber und Gastgeber – zu diesem Duo kommt im neuem VINA Restaurant ein Team von rund einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die meisten davon stammen aus Vietnam. Robert Nguyen: „Die originale Küche können wir natürlich am besten mit jenen umsetzen, die den Geschmack Vietnams von Kindheit an am Gaumen tragen.“ Gekocht wird mit großteils regionalen und biologischen Produkten. Wie bei der berühmten vietnamesischen Rinderbrühe „Phở Bò“, die klassisch mit Reisbandnudeln und Bio-Rindfleisch serviert wird und eines der beliebtesten Gerichte des VINA ist. An der Bar werden vietnamesisch inspirierte Cocktails serviert, regelmäßig legen DJs auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 16:15 Uhr aktualisiert