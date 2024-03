Klagenfurter Hallenbad: Bis zu zwölf Monate Verzögerung bei Baubeginn

Veröffentlicht am 18. März 2024, 16:13 / ©STW / KK

Die Stadtwerke Klagenfurt haben am heutigen Montag, den 18. März, der Stadtpolitik rund um Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Philipp Liesnig den aktuellen Status zum Bau des neuen Hallenbades präsentiert. Um nicht weiter Zeit zu verlieren, haben die Stadtwerke empfohlen eine freiwillige UVP-Einzelfallprüfung beim Land Kärnten einzubringen, heißt es in einer Aussendung. Im Vergleich zu einem rechtlichen Feststellungsverfahren bzw. einem UVP-Verfahren sei es jene Variante mit der geringsten Zeitverzögerung. Die Stadtpolitik ist diesem Vorschlag einstimmig gefolgt, die notwendigen Unterlagen werden aktuell erstellt.

Das bedeutet es für das Hallenbad

Was aber bedeutet das nun für den Baubeginn des Hallenbades? Im Best-Case-Szenario heißt das, dass man mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten rechnen muss, im schlechtesten Fall ist eine Verzögerung von bis zu einem Jahr möglich.

„Projektteam arbeitet auf Hochtouren“

„Die Stadt steht weiterhin geschlossen hinter dem Bau des Hallenbades am bestehenden Standort Südring. Das Projektteam arbeitet auf Hochtouren, um alle Unterlagen in der notwendigen Qualität zur Verfügung zu stellen. Unser gemeinsames Ziel ist eine rasche Umsetzung des laufenden Verfahrens, um den damit einhergehenden Zeitverlust so gering wie möglich zu halten“, erklären dazu unisono Scheider, Liesnig und Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.