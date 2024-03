SIGNA Prime: Gläubiger nehmen Sanierungsplan an

Im Sanierungsverfahren der SIGNA Prime Selection AG haben zur Sanierungsplantagsatzung bis dato 475 Gläubiger in Summe rund 12,8 Milliarden Euro angemeldet, davon 6,2 Milliarden Euro bedingt. Derzeit sind rund 5,9 Milliarden Euro anerkannt.

Sanierungsplan soll in den kommenden Jahren erfüllt werden

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet, sei ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent sowie die Übergabe des gesamten Vermögens an einen Treuhänder angeboten worden. Die Erfüllung des Sanierungsplans ist in den kommenden Jahren beabsichtigt. „Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob die vereinbarten Bestätigungsvoraussetzungen mit Ende Juni 2024 von der Schuldnerin erfüllt werden können“, heißt es in der Aussendung. Zur Treuhänderin in dem Verfahren wurde die ABEL Rechtsanwälte GmbH bestimmt.

Treuhänder bestimmt

Die ABEL Rechtsanwälte GmbH meldete sich ebenso bereits zu Wort: „In der Abstimmung wurden sowohl die Kopf- als auch die Kapitalmehrheit erreicht und der Treuhandsanierungsplan somit von den Gläubigern angenommen. Der Sanierungsplan soll nach Erfüllung der vereinbarten Bedingungen zeitnah gerichtlich bestätigt und rechtswirksam werden. Die SIGNA Prime Selection AG beabsichtigt die Bestätigungsvoraussetzungen bereits bis Ende April 2024 zu erfüllen. In diesem Zusammenhang soll auch die Hauptversammlung Anfang April 2024 noch befasst werden. Den Gläubigern wird damit das gesamte verwertbare Vermögen zur Befriedigung ihrer Forderungen zur Verfügung gestellt und nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes der ABEL Rechtsanwälte GmbH als Treuhänderin übergeben.“