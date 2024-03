27.000 Liter Diesel durch Kärnten geschmuggelt

Veröffentlicht am 18. März 2024, 16:54 / ©LPD Kärnten

Die italienische Finanzpolizei beschlagnahmte kürzlich 27.000 Liter geschmuggelten Diesel sowie den für den Transport benutzten Sattelschlepper. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise war der slowakische Lenker in den Fokus der Beamten geraten, heißt es in einem Bericht der italienischen Presseagentur ANSA.

Schmuggelroute führte über Kärnten

Die Dokumente ließen die Polizisten schließlich endgültig stutzig werden, immerhin war das Transportgut nicht als Treibstoff, sondern als Korrosionsschutzmittel ausgewiesen. Der Fahrer gab an, nicht zu wissen, was er geladen hatte. Nicht einmal den genauen Ort der Ablieferung wollte er kennen. In den Papieren sei jedenfalls ein Unternehmen nahe Neapel angeführt gewesen. Unterwegs dürfte der Mann schon länger gewesen sein. Laut erstem Ermittlungsstand führte die Schmuggelroute von einer ungarischen Stadt über Kärnten nach Treviso.