Überfall im Drogen-Milieu: Polizei schnappt Räuber-Bande

Am Dienstag, dem 12. März, kam es zu einem Raubüberfall in der Gemeinde Neumarkt am Wallersee. Vier Vermummte kamen über die offene Eingangstür in die Wohnung eines 19-jährigen Salzburgers. Die Polizei geht von einem Raub im Suchtgiftmilieu aus.

Bewaffneter Überfall

„Zwei der vier Personen waren nach Angaben des 19-Jährigen mit Schusswaffen bewaffnet und forderten ihn auf, Geld herauszugeben. Zur Untermauerung ihrer Drohungen schlugen die Unbekannten mehrmals mit dem Griff der Pistolen auf den Kopf des 19-Jährigen, wobei sie ihn unbestimmten Grades verletzten“, berichtete die Polizei über den Vorfall. Die Täter konnten nur eine geringe Menge Bargeld erbeuten.

Nachbarn notierten Kennzeichen: 29-Jähriger festgenommen

Nachbarn hatten den Überfall bemerkt und notierten sich das Kennzeichen. So gelang es der Polizei kurz darauf das Fahrzeug und einen der Tatverdächtigen in Mondsee auszuforschen. Ein 29-jähriger Oberösterreicher wurde festgenommen. „Der 54-jährige Vater des 29-Jährigen hatte sich unmittelbar davor dem Einsatzkommando Cobra in den Weg gestellt, um die Festnahme seines Sohnes zu verhindern“, heißt es weiter von den Beamten. Auch der Vater wurde für kurze Zeit festgenommen.

Flüchtige Räuber ausfindig gemacht

Mittlerweile konnte der Raub geklärt werden. Die Sicherstellung und Auswertung von Mobiltelefonen, Zeugenbefragungen und Ermittlungen am Tatort führten die Polizei schließlich zu den drei flüchtigen Räubern. Auch der bereits inhaftierte 29-Jährige legte ein Geständnis ab. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Festnahme an.

Festnahme mit Cobra

In der Nacht zum Samstag, dem 16. März, nahmen die Polizei mit der Unterstützung der Cobra zwei der Täter bei ihnen Zuhause fest. „In den Wohnungen stellten die Beamten eine Sturmhaube und Suchtgift sicher. Bei den Männern handelt es sich um einen 18-jährigen Seekirchner und einen 17-jährigen Oberösterreicher.“

Aussage verweigert

Vom vierten Täter fehlte allerdings jede Spur, er war nicht Zuhause in Oberösterreich. „Eine polizeiinterne Fahndung nach dem Flüchtigen führte wenig später zum Erfolg. Polizisten aus Vöcklabruck spürten den Mann in einem Hotel in Vöcklabruck auf. Nach Verlassen des Hotels nahmen die Polizisten den Mann kurze Zeit später in seinem Fahrzeug an einer Tankstelle in Vöcklabruck fest. Es handelt sich um einen 28-jährigen Oberösterreicher. Der 28-Jährige hatte Suchtgift und eine Schreckschusspistole bei sich.“ Alle drei verweigerten die Aussage, sie wurden in die Justizanstalt Salzburg gebracht.